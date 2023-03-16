Гол Зінченка визнали найкращим в "Арсеналі" за підсумками лютого (відео)

Український захисник Олександр Зінченко переміг у голосуванні уболівальників лондонського "Арсенала" за найкращий гол команди в лютому.

Про це повідомляється на офіційному сайті "гармашів".

Перемогу у номінації здобув забитий м'яч українця у матчі з "Астон Віллою" – на 61-й хвилині Зінченко зрівняв рахунок, забивши ударом низом з-за меж штрафного майданчика після розіграшу кутового.

Відео гола Зінченка у ворота "Астон Вілли"

Для 26-річного українця цей гол став дебютним за "Арсенал" та загалом в АПЛ. У підсумку команда Мікеля Артети перемогла "Астон Віллу" з рахунком 2:4.

В опитуванні серед шанувальників "канонірів" гол Зінченка набрав 40% голосів. Друге місце посів удар Букайо Сака у тій же зустрічі проти "Астон Вілли" – 38%.

40%

38%

13%



️ The votes are in...



It was a close one in our February Goal of the Month — Arsenal (@Arsenal) March 16, 2023

Зазначимо, що раніше Зінченка вдруге поспіль визнали найкращим гравцем місяця в "Арсеналі". Українець отримав цей приз приз як за підсумками січня, так і лютого.

Після 27-го туру "Арсенал" з 66 очками очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи "Манчестер Сіті" на 5 балів.

Сьогодні, 16 березня, "каноніри" проведуть матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти лісабонського "Спортинга". Початок гри – о 22:00 за київським часом. Перший поєдинок команд у Португалії завершився бойовою нічиєю – 2:2.

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