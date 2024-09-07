Гол зірки "Реала" приніс збірній Бразилії непросту перемогу у відборі на ЧС-2026 (відео)

Збірна Бразилії перемогла команду Еквадору в домашньому матчі 7-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Поєдинок у Куритибі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол "селесао" забили на 30-й хвилині – нападник мадридського "Реала" Родріго завдав точного удару після передачі, яку зробив півзахисник "Вест Гема" Лукас Пакета.

Огляд матчу Бразилія – Еквадор

Після цієї перемоги Бразилія з 10 очками після семи матчів посідає четверте місце у кваліфікаційному турнірі в Південній Америці. Еквадор з 8 балами перебуває на шостій позиції – раніше команду позбавили трьох очок через порушення правил реєстрації гравця.

Наступний поєдинок у відборі на ЧС-2026 бразильці зіграють 11 вересня на виїзді з Парагваєм. Еквадорці днем раніше приймуть Перу.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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