Гол зіркового новачка приніс "Барселоні" третю поспіль перемогу на старті Ла Ліги (відео)

Підопічні Гансі Фліка оформили камбек у грі проти "Райо Вальєкано".

"Барселона" на виїзді здобула вольову перемогу над "Райо Вальєкано" в матчі 3-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Естадіо де Вальєкас" у Мадриді завершився з рахунком 1:2 .

Уже на 9-й хвилині зустрічі Унай Лопес вивів господарів вперед. До перерви каталонцям відігратися не вдалося, але в другому таймі підопічні Гансі Фліка здійснили камбек.

На 60-й хвилині рахунок у матчі зрівняв Педрі, якому асистував Рафінья. На 71-й хвилині Роберт Левандовські забив другий м'яч "синьо-гранатових", але після перегляду відеоповтору (VAR) його скасували через порушення правил.

І все ж "Барселона" зуміла вирвати перемогу. На 82-й хвилині вирішальний гол забив зірковий новачок команди Дані Ольмо, для якого це був дебютний поєдинок у складі "блаугранас". Результативною передачею відзначився 17-річний Ламін Ямаль.

Зазначимо, що у заявці господарів був відсутній ексфутболіст мадридського "Реала" Хамес Родрігес, який нещодавно перейшов до "Райо Вальєкано".

Огляд матчу "Райо Вальєкано" – "Барселона"

Для "Барселони" це третя поспіль перемога на старті сезону Ла Ліги. Каталонці з 9 очками одноосібно очолюють турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. "Райо Вальєкано" з 4 балами перебуває на восьмій позиції.

У наступному турі Примери "Барселона" 31 серпня прийме "Вальядолід", а "Райо Вальєкано" того ж дня на виїзді зіграє проти "Еспаньйола".

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