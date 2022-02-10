Гола Бога не вистачило: "Аталанта" з Малиновським у більшості драматично вилетіла з Кубка Італії

Гола Бога не вистачило: "Аталанта" з Малиновським у більшості драматично вилетіла з Кубка Італії

Руслан вийшов у старті та провів на полі 74 хвилини.

"Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського попрощалася з Кубком Італії. В 1/4 фіналу турніру "бергамаски" у рідних стінах поступилися "Фіорентині" з рахунком 2:3 .

Поєдинок розпочався невдало для господарів. Уже на 9-й хвилині Кшиштоф Пйонтек реалізував пенальті та вивів "фіалок" уперед. Проте на 30-й хвилині Давіде Дзаппакоста відповів своїм голом і на перерву команди пішли за рівності в рахунку.

У другому таймі команда Малиновського, який вийшов на поле зі стартових хвилин, вирвалася вперед. Точним ударом на 56-й хвилині відзначився зимовий новачок "бергамасків" Жеремі Бога.

Однак для перемоги підопічним Джан П'єро Гасперіні цього виявилося замало. На 71-й хвилині Пйонтек оформив дубль. А вже на 79-й хвилині "фіалки" залишилися в меншості - аргентинський захисник Лукас Мартінес Куарта отримав другу жовту картку та дочасно вирушив до роздягальні.

Замість того, щоб скористатися чисельною більшістю, "Аталанта" в компенсований час пропустила. Перемогу та путівку до півфіналу "Фіорентині" приніс Нікола Міленкович.

Зазначимо, що Малиновський відіграв у цьому поєдинку 74 хвилини, після чого поступився місцем на полі нападнику Луїсу Муріелю. Результативними діями українцю відзначитися не вдалося.

Суперник "фіалок" в 1/2 фіналу Кубка Італії визначаться в поєдинку "Ювентус" - "Сассуоло", який розпочнеться 10 лютого о 22:00 за київським часом.

В іншому півфіналі зустрінуться "Інтер" та "Мілан". "Нерадзуррі" вийшли до 1/2 фіналу завдяки переконливій перемозі над "Ромою" (2:0), а "россонері" знищили "Лаціо" ( 4:0 ).

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