Гола Довбика стало замало: "Дніпро-1" несподівано програв "Кривбасу" в УПЛ

Криворіжці поставили підніжку команді Олександра Кучера, яка бореться за чемпіонство.

"Дніпро-1" поступився "Кривбасу" в заключному матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершився з рахунком 2:1 .

Підопічні Олександра Кучера вийшли вперед на 22-й хвилині – Артем Довбик реалізував пенальті.

Криворіжці зуміли швидко відігратися. На 27-й хвилині Назар Волошин відновив паритет у зустрічі.

У другому таймі команді Юрія Вернидуба вдалося шокувати дніпрян. На 73-й хвилині Роман Дебелко своїм голом приніс господарям перемогу.

Незважаючи на поразку, "Дніпро-1" з 35 очками продовжує перебувати на вершині УПЛ. "Кривбас" набрав 15 балів і піднявся на 11-те місце.

На цьому для дніпрян 2022 рік завершено, після зимової паузи команда зіграє з "Олександрією". Криворіжці проведуть свій наступний матч ще цього року – 2 грудня проти "Чорноморця".

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