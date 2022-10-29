Гола Мудрика не вистачило: "Шахтар" у меншості втратив перемогу над "Олександрією" в УПЛ (відео)

Команда Ігоря Йовічевича не змогла наздогнати "Дніпро-1" на вершині турнірної таблиці.

Донецький "Шахтар" розписав бойову нічию з "Олександрією" в центральному матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 2:2 .

"Жовто-чорні" несподівано вийшли вперед на початку зустрічі. На 5-й хвилині чудовим ударом у ближній кут відзначився Андрій Цуріков.

На 40-й хвилині команди змушені були вирушити до укриття через масштабну повітряну тривогу по всій території України, окрім окупованого росіянами Криму.

Сигнал про відбій тривоги пролунав через 1 годину та 24 хвилини. Повернувшись на поле, "гірники" практично одразу зрівняли рахунок - Богдан Михайличенко забив дебютний гол за "Шахтар", замкнвши передачу Лукаса Тейлора.

На старті другого тайму підопічні Ігоря Йовічевича залишилися в меншості - Тейлор на 57-й хвилині заробив другу жовту картку, яка перетворилася для нього на червону.

Граючи удесятьох, "Шахтар" зумів вийти вперед. На 82-й хвилині Михайло Мудрик реалізував вихід один на один з голкіпером. Проте "Олександрія" змогла уникнути поразки - на 87-й хвилині остаточний рахунок у грі встановив Олександр Демченко.

"Шахтар" вдруге в сезоні втратив очки та не скористався нагодою наздогнати "Дніпро-1" на вершині турнірної таблиці УПЛ. У "гірників" наразі 20 балів, у дніпрян - 22. "Олександрія" з 17 пунктами посідає четверту сходинку.

У наступному турі "гірники" 5 листопада зіграють з "Інгульцем", а олександрійці того ж дня зустрінуться з "Колосом".

Нагадаємо, вже в середу, 2 листопада, "Шахтар" у Варшаві проведе вирішальну битву з "РБ Лейпцигом" за вихід до плейоф Ліги чемпіонів. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

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