"Гола Пристань – це Україна": в окупованому місті на Херсонщині відбувся турнір з мініфутболу під українськими прапорами

"Гола Пристань – це Україна": в окупованому місті на Херсонщині відбувся турнір з мініфутболу під українськими прапорами

Жителі Голої Пристані продемонстрували моральну перевагу над агресором.

В окупованому російськими військами місті Гола Пристань Херсонської області відбувся турнір з мініфутболу.

Про це повідомила депутатка Верховної Ради України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха.

Турнір відбувся під українськими прапорами та під гаслом "Гола Пристань – це Україна".

"Це ще один доказ сили спорту, який не може бути поза політикою, коли ворог шматує тіло нашої держави.

Під час великих спортивних змагань після перемоги підіймається український прапор й ми усі відчуваємо гордість за свою країну. Але сьогодні ці люди в невеликому містечку заслуговують на таку ж славу і пошану. Бо вони не бояться сказати правду в обличчя окупанту й силою спорту демонструють свою моральну перевагу над агресором.

Дякую кожному з вас. Україна знає, пам’ятає та обов’язково вас визволить. Слава Україні. Героям слава", – написала Саладуха у Facebook.

Нагадаємо, що два топклуби УПЛ - "Шахтар" та "Динамо" проведуть низку благодійних поєдинків на підтримку України. Зокрема, гірники вже зіграли один спаринг - з грецьким "Олімпіакосом".

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