Гола рекордсмена Голанда виявилося недостатньо: "Манчестер Сіті" вдруге в сезоні АПЛ втратив очки

"Манчестер Сіті" не зумів обіграти "Астон Віллу" в матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Поєдинок на "Вілла Парк " у Бірмінгемі завершився внічию з рахунком 1:1 .

У першому таймі команди не змогли "розмочити" ворота одна одної. Утім, на початку другої половини зустрічі зірковий нападник "городян" Ерлінг Голанд забив свій уже десятий м'яч у нинішньому сезоні.

До слова, милулого туру 22-річний норвежець встановив рекорд за кількістю голів в АПЛ у 5 перших турах - із своїми 9 голами Голанд обійшов Міккі Квіна та Серхіо Агуеро з 8-ма голами у 5 матчах.

Однак, перемогти "городяни" у грі проти "Астон Вілли" не змогли. На 74-й хвилині форвард "левів" Леон Бейлі встановив остаточний рахунок у цій дуелі.

Вдруге втративши очки в нинішній кампанії, "Манчестер Сіті" з 14 балами розташовується на 2-му місці в таблиці АПЛ. Лідирує з 15 очками після 5 матчів "Арсенал". Що стосується "Астон Вілли", то команда Стівена Джеррарда йде 17-ю, маючи в активі 4 пункти.

У наступному турі команда Хосепа Гвардіоли вдома зіграє проти "Тоттенгема", а бірмінгемці на виїзді зустрінуться з "Лестером". Обидва поєдинки заплановано на 10 вересня.

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