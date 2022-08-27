Абрахам відповів на гол Влаховича: "Ювентус" не втримав перемогу над "Ромою"

У суботу, 27 серпня, в рамках 3-го туру італійської Серії А "Ювентус" приймав "Рому".

"Ювентус" не втримав перемогу у домашьному матчі Серії А проти "Роми" - 1:1 .

Рахунок матчу було відкрито вже на 2-й хвилині - відзначився Душан Влаховіч. Він виконав штрафний - м'яч від поперечини влетів у сітку воріт Рую Патрісіу.

Гостям вдалося відповісти лише в середині другого тайму - Теммі Абрагам забив з передачі Пауло Дибали.

"Рома" має 7 очків та закриває топ-3 турнірної таблиці Серії А. "Ювентус" з 5 балами перебуває на 6 позиції.

У наступному турі "туринці" вдома зустрінуться зі "Спецією", а "вовки" прийматимуть "Монцу".

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