Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Абрахам відповів на гол Влаховича: "Ювентус" не втримав перемогу над "Ромою"

Дата публікації
Перегляди
274
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Абрахам відповів на гол Влаховича: "Ювентус" не втримав перемогу над "Ромою"

twitter.com/juventusfcen

У суботу, 27 серпня, в рамках 3-го туру італійської Серії А "Ювентус" приймав "Рому".

"Ювентус" не втримав перемогу у домашьному матчі Серії А проти "Роми" - 1:1.

Рахунок матчу було відкрито вже на 2-й хвилині - відзначився Душан Влаховіч. Він виконав штрафний - м'яч від поперечини влетів у сітку воріт Рую Патрісіу.

Гостям вдалося відповісти лише в середині другого тайму - Теммі Абрагам забив з передачі Пауло Дибали.

  • "Рома" має 7 очків та закриває топ-3 турнірної таблиці Серії А. "Ювентус" з 5 балами перебуває на 6 позиції.
  • У наступному турі "туринці" вдома зустрінуться зі "Спецією", а "вовки" прийматимуть "Монцу".

Читайте також: 

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Неймовірний камбек: хет-трик Голанда допоміг "Манчестер Сіті" здолати "Крістал Пелас"

Знищив суперника 9 голами: "Ліверпуль" здобув першу перемогу в сезоні АПЛ

Повʼязані теми:

Наступна публікація