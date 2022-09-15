Голанд допоміг "Манчестер Сіті" здолати колишню команду у Лізі чемпіонів

У середу, 14 вересня, відбувся матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між "Манчестер Сіті" та дортмундською "Боруссією".

"Манчестер Сіті" переміг "Боруссію" Дортмунд у домашьному матчі 2-го туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 .

Рахунок матчу відкрив на початку другого тайму Джуд Беллінгем з передчі Марко Ройса.

"Манчестер Сіті" спочатку зрівняв рахунок на 80-й хвилині зусиллями Джона Стоунза, який потужним ударом пробив під поперечину. Вже через чотири хвилини Жуан Канселу виконав подачу на дальній кут воротарської, де Ерлінг Голанд у стрибку ногою переправив м'яч у ворота.

Зазначимо, що Голанд виступав за "Боруссію" від 2020 року. За три сезони в німецькій Бундеслізі норвежець зіграв 66 матчів і відзначився 61 голом. У липні 2022 року норвежець перейшов до "Манчестер Сіті".

У іншому матчі групи G "Копенгаген" та "Севілья" не зуміли визначити сильнішого (0:0)

Матчі 3-го туру відбудуться 5 жовтня: "Севілья" - "Боруссія", "Манчестер Сіті" - "Копенгаген".

"Манчестер Сіті" має 6 очок та очолює турнірну таблицю групи. "Боруссія" з 3 очками на другій позиції. "Севілья" та "Копенгаген" мають по 1 очку.

Читайте також:

"Реал" у напруженому матчі здолав жертву "Шахтаря" та очолив турнірну таблицю групи ЛЧ

"Мілан" впевнено розібрався з кривдниками "Челсі" у Лізі чемпіонів

"Шахтар" розписав бойову нічию з "Селтіком" у Лізі чемпіонів