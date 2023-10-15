Голанд не врятував: Іспанія перемогла Норвегію та достроково вийшла на Євро-2024 (відео)

Збірна Іспанії обіграла команду Норвегії в матчі 8-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок у норвезькій столиці Осло завершився з рахунком 0:1 .

"Червона фурія" могла виходити вперед на 20-й хвилині, але після втручання VAR арбітр скасував гол Альваро Морати через офсайд.

Єдиний гол у цій зустрічі іспанці забили на старті другого тайму. На 49-й хвилині Гаві вдало зіграв на добиванні та з центру штрафного майданчика відправив м'яч у правий нижній кут.

Зазначимо, що зірковий форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд вийшов у стартовому складі норвежців і відіграв весь поєдинок, однак не зумів допомогти своїй збірній уникнути поразки.

Завдяки цій перемозі збірна Іспанії (15 очок) за два тури до кінця оформила вихід на чемпіонат Європи. Крім того, путівку на континентальну першість із цієї групи гарантувала собі Шотландія (15 балів).

Норвегія (10 пунктів) втратила шанси фінішувати в топ-2 відбіркової групи. Замикають квінтет А збірні Грузії (7 очок) та Кіпру (0).

Згідно з регламентом, до фінального турніру Євро-2024 виходять по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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