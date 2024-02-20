Голанд приніс "Манчестер Сіті" перемогу над командою Ярмолюка у перенесеному матчі АПЛ (відео)

"Городяни" обіграли "Брентфорд" і вийшли на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

"Манчестер Сіті" на своєму полі переміг "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка у перенесеному матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 1:0 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. У середині другого тайму підопічні Хосепа Гвардіоли зуміли вийти вперед – на 71-й хвилині Ерлінг Голанд забив після передачі Хуліана Альвареса.

Для Голанда це 17-й гол цього сезону в чемпіонаті Англії. Також в активі норвезького форварда 5 асистів.

На 80-й хвилині Ерлінг міг оформити дубль, але його гол не було зараховано через офсайд.

Зазначимо, що Ярмолюк потрапив до заявки "Брентфорда" на цей поєдинок, але з лавки запасних так і не вийшов на поле.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Брентфорд"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (56 очок) піднявся на друге місце в АПЛ, обійшовши "Арсенал" (55 балів) українця Олександра Зінченка. Лідирує "Ліверпуль" (57 пунктів). "Брентфорд" (25 очок) посідає 14-ту позицію.

У наступному турі "Манчестер Сіті" 24 лютого на виїзді зіграє проти "Борнмута" українського оборонця Іллі Забарного. "Брентфорд" 26 лютого на виїзді позмагається з "Вест Гемом".

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