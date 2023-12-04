Голанд скипів від люті через скандальне рішення арбітра в матчі "Манчестер Сіті" – "Тоттенгем" (відео)

Норвезький бомбардир неабияк розлютився на головного рефері поєдинку Саймона Хупера і тепер може отримати дискваліфікацію.

Центральний матч 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) між "Манчестер Сіті" та "Тоттенгемом" завершився гучним скандалом. На останніх хвилинах зустрічі головний арбітр Саймон Хупер зупинив потенційно гольову атаку "городян", що викликало шквал обурення в нападника команди Ерлінга Голанда.

На четвертій з п'яти компенсованих до другого тайму хвилин, за рахунку 3:3, підопічні Хосепа Гвардіоли розігнали швидку контратаку. Гравець "Тоттенгема" збив Голанда у центрі поля, але норвежець моментально піднявся з газону та чудовою передчею вивів свого одноклубника Джека Гріліша один на один з голкіпером "шпор".

Однак у цей момент рефері вирішив обірвати небезпечну атаку "Манчестер Сіті". Причому одразу Хупер не зафіксував фол проти Голанда, оскільки м'яч залишився під контролем "городян", але потім просвистів порушення правил і зупинив гру, таким чином зірвавши вихід Гріліша на побачення з воротарем "Тоттенгема".

У відповідь Голанд не тямився від люті. Норвежець емоційно накричав на арбітра, за що отримав жовту картку.

Ба більше, після завершення матчу Ерлінг опублікував відео скандального епізоду в Twitter, коротко підписавши: "Якого біса?".

Гвардіола після поєдинку також прокоментував інцидент за участю свого форварда.

"Реакція Голанда? Це нормально. Він трохи розчарований. Навіть арбітр, якби він грав сьогодні за "Сіті", був би розчарований через це рішення", – сказав керманич "небесно-блакитних".

Не виключено, що бурхлива реакція Голанда не зійде йому з рук. Нападнику може загрожувати дискваліфікація на певну кількість матчів.

Нагадаємо, матч "Манчестер Сіті" – "Тоттенгем" завершився з рахунком 3:3 . Чинний чемпіон Англії драматично втратив перемогу – на 90-й хвилині поєдинку Деян Кулусевскі приніс "шпорам" нічию.

Після 14-го туру "Манчестер Сіті" (30 очок) посідає третє місце в АПЛ. "Городяни" на один бал відстають від "Ліверпуля" та на три пункти від "Арсенала" українця Олександра Зінченка.

"Тоттенгем", який нічиєю з командою Гвардіоли перервав свою серію із трьох поразок поспіль у чемпіонаті Англії, з 27 очками йде на п'ятій позиції. Підопічні Ангелоса Постекоглу лише на два бали відстають від топ-4.

У наступному турі "Манчестер Сіті" 6 грудня на виїзді зустрінеться з "Астон Віллою", а "шпори" днем пізніше приймуть "Вест Гем".

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