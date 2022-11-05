Голанд вирішує: "Манчестер Сіті" у меншості на останніх секундах видряпав перемогу та очолив АПЛ

"Манчестер Сіті" обіграв "Фулгем" у домашньому матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 2:1 .

"Городяни" відкрили рахунок на 16-й хвилині – відзначився Хуліан Альварес.

Проте вже в середині першого тайму команда Хосепа Гвардіоли залишилася в меншості – Жуан Канселу сфолив у власному штрафному майданчику та отримав пряму червону картку. Пенальті холоднокровно реалізував Андреас Перейра.

Граючи удесятьох, "Манчестер Сіті" все одно створював моменти, але забити вдруге ніяк не вдавалося. Рятувати ситуацію з лави запасних в середині другого тайму вийшов Ерлінг Голанд. На 74-й хвилині норвежець забив, але гол було скасовано через офсайд.

Розв'язка у цьому протистоянні настала в компенсований час. "Городяни" заробили пенальті, а Голанд взявся виконати одинадцятиметровий і не схибив.

"Манчестер Сіті" набрав 32 очки та вийшов на перше місце в турнірній таблиці АПЛ, посунувши на другу сходинку "Арсенал" (31) Олександра Зінченка, який 6 листопада проведе свій матч туру проти "Челсі". "Фулгем" з 19 балами перебуває на восьмій позиції.

У наступному турі "небесно-блакитні" 12 листопада прийматимуть "Брентфорд", а "дачники" наступного дня вдома зіграють проти "Манчестер Юнайтед".

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