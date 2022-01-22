Голанд знову забив: "Боруссія" Дортмунд виграла "перестрілку" у "селян" і наблизилася до "Баварії"

Голанд знову забив: "Боруссія" Дортмунд виграла "перестрілку" у "селян" і наблизилася до "Баварії"

"Джмелі" здобули дуже непросту виїзну перемогу.

Дортмундська "Боруссія" на виїзді обіграла непоступливий "Гоффенгайм" у поєдинку 20-го туру німецької Бундесліги - 2:3.

"Чорно-жовті" вийшли вперед вже на 6-й хвилині завдяки точному удару зіркового норвезького форварда Ерлінга Голанда, для якого цей гол став уже 16-м у нинішньому сезоні Чемпіонату Німеччини. Також на його рахунку 5 асистів.

У компенсований до першого тайму час "селяни" відігралися зусиллями Андрія Крамарича.

На 58-й хвилині перевагу "джмелям" повернув Марко Ройс, а через вісім хвилин захисник "Гоффенгайма" Давід Раум зрізав м'яч у власні ворота.

Утім, господарі не опустили руки та скоротили відставання - на 77-й хвилині відзначився Жоржиньйо Рюттер. Однак старання "селян" уникнути поразки все ж виявилися марними - дортмундці втримали переможний рахунок.

"Боруссія" Дортмунд (43 бали) посідає друге місце в Бундеслізі і скоротила відставання від "Баварії", яка має гру в запасі, до трьох очок. "Гоффенгайм" (31 пункт) опустився на шосту позицію.

У наступному турі "джмелі" 6 лютого приймуть "Баєр", а "селяни" днем раніше на виїзді зіграють проти "Майнца".

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