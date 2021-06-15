Golden Boy-2021: два українці потрапили до списка претендентів на нагороду найкращому молодому футболісту Європи

Стали відомі 100 претендентів на нагороду.
Авторитетне італійське видання Tuttosport представило список номінантів на звання найкращого молодого футболіста Європи - Golden Boy-2021.
У числі претендентів на нагороду опинилися і два українці: захисник київського "Динамо" Ілля Забарний і голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін. Обидва зараз у складі збірної України виступають на Євро-2020.
Список номінантів складається зі 100 футболістів у віці до 21 року, які виступають в одному з європейських чемпіонатів.
- У минулому році звання найкращого молодого гравця Європи отримав норвежець Ерлінг Холанд з дортмундської "Боруссії".
- У 2019-му лауреатом премії став португальський форвард мадридського "Атлетіко" Жоау Феліш. Український воротар Андрій Лунін опинився в топ-15 фінального списку.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, два українці потрапили до топ-30 футболістів світу у віці до 20 років.