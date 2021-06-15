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Golden Boy-2021: два українці потрапили до списка претендентів на нагороду найкращому молодому футболісту Європи

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Golden Boy-2021: два українці потрапили до списка претендентів на нагороду найкращому молодому футболісту Європи

Ілля Забарна / ФК Динамо Київ

Стали відомі 100 претендентів на нагороду.

Авторитетне італійське видання Tuttosport представило список номінантів на звання найкращого молодого футболіста Європи - Golden Boy-2021.

У числі претендентів на нагороду опинилися і два українці: захисник київського "Динамо" Ілля Забарний і голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін. Обидва зараз у складі збірної України виступають на Євро-2020.

Список номінантів складається зі 100 футболістів у віці до 21 року, які виступають в одному з європейських чемпіонатів.

  • У минулому році звання найкращого молодого гравця Європи отримав норвежець Ерлінг Холанд з дортмундської "Боруссії".
  • У 2019-му лауреатом премії став португальський форвард мадридського "Атлетіко" Жоау Феліш. Український воротар Андрій Лунін опинився в топ-15 фінального списку.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, два українці потрапили до топ-30 футболістів світу у віці до 20 років.