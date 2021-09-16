Golden Boy-2021: двоє українців позмагаються за приз найкращому молодому футболісту Європи

Ілля Забарний і Михайло Мудрик - у топ-40 номінантів на престижну нагороду.

Захисник київського "Динамо" Ілля Забарний і півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик потрапили до списку з 40 номінантів на звання найкращого молодого футболіста Європи - Golden Boy-2021.

Про це повідомляється на сайті видання Tuttosport, яке і вручає престижну премію.

Попередній список номінантів складався зі 100 футболістів у віці до 21 року, які виступають в одному з європейських чемпіонатів. Уже 60 гравців були відсіяні шляхом голосування вболівальників. На черзі новий етап голосування.

У минулому році звання найкращого молодого гравця Європи отримав норвежець Ерлінг Голанд з дортмундської "Боруссії".

з дортмундської "Боруссії". У 2019-му лауреатом премії став португальський форвард мадридського "Атлетіко" Жоау Феліш. Український воротар Андрій Лунін опинився в топ-15 фінального списку.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, два українці потрапили до топ-30 футболістів світу у віці до 20 років.

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