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Golden Boy-2021: двоє українців позмагаються за приз найкращому молодому футболісту Європи

Golden Boy-2021: двоє українців позмагаються за приз найкращому молодому футболісту Європи

Михайло Мудрик / ФК Шахтар

Ілля Забарний і Михайло Мудрик - у топ-40 номінантів на престижну нагороду.

Захисник київського  "Динамо" Ілля Забарний і півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик потрапили до списку з 40 номінантів на звання найкращого молодого футболіста Європи - Golden Boy-2021.

Про це повідомляється на сайті видання Tuttosport, яке і вручає престижну премію.

Попередній список номінантів складався зі 100 футболістів у віці до 21 року, які виступають в одному з європейських чемпіонатів. Уже 60 гравців були відсіяні шляхом голосування вболівальників. На черзі новий етап голосування.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, два українці потрапили до топ-30 футболістів світу у віці до 20 років.

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