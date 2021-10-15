Golden Boy-2021: названо двадцятку претендентів на приз найкращому молодому футболісту Європи

Ілля Забарний і Михайло Мудрик залишились за бортом цього списку.

Стали відомі імена 20 номінантів на нагороду Golden Boy-2021, яка вручається найкращому молодому футболісту Європи за підсумками року.

Фінальний список опублікувало видання Tuttosport, яке і вручає престижну премію.

На жаль, у ньому не знайшлося місця для захисника київського "Динамо" Іллі Забарного і півзахисника донецького "Шахтаря" Михайло Мудрика, які потрапили у топ-40 номінантів на престижну нагороду.

Фінальний список номінантів:

Карім Адеємі ("Зальцбург"), Джуд Беллінгем, Джованні Рейна (обидва - "Боруссія" Д), Едуардо Камавінга ("Реал"), Шарль де Кетеларе ("Брюгге"), Гаві, Педрі (обидва - "Барселона"), Браян Хіль ("Тоттенгем"), Раян Гравенберх, Юрр'єн Тімбер (обидва - "Аякс"), Мейсон Грінвуд ("Манчестер Юнайтед"), Даніель Мальдіні ("Мілан"), Джамал Мусіала ("Баварія"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Роберто Пікколі ("Аталанта"), Єремі Піно ("Вільярреал"), Родріго ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Вілліам Саліба ("Марсель"), Флоріан Вірц ("Баєр").

Торік звання найкращого молодого гравця Європи отримав норвежець Ерлінг Голанд з дортмундської "Боруссії".

з дортмундської "Боруссії". У 2019-му лауреатом премії став португальський форвард мадридського "Атлетіко" Жоау Феліш. Український воротар Андрій Лунін опинився в топ-15 фінального списку.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, 17-річний український футболіст опинився в списку найкращих молодих гравців планети, складеному авторитетним виданням The Guardian.

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