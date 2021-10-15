Golden Boy-2021: названо двадцятку претендентів на приз найкращому молодому футболісту Європи

Ілля Забарний і Михайло Мудрик залишились за бортом цього списку.
Стали відомі імена 20 номінантів на нагороду Golden Boy-2021, яка вручається найкращому молодому футболісту Європи за підсумками року.
Фінальний список опублікувало видання Tuttosport, яке і вручає престижну премію.
На жаль, у ньому не знайшлося місця для захисника київського "Динамо" Іллі Забарного і півзахисника донецького "Шахтаря" Михайло Мудрика, які потрапили у топ-40 номінантів на престижну нагороду.
Фінальний список номінантів:
Карім Адеємі ("Зальцбург"), Джуд Беллінгем, Джованні Рейна (обидва - "Боруссія" Д), Едуардо Камавінга ("Реал"), Шарль де Кетеларе ("Брюгге"), Гаві, Педрі (обидва - "Барселона"), Браян Хіль ("Тоттенгем"), Раян Гравенберх, Юрр'єн Тімбер (обидва - "Аякс"), Мейсон Грінвуд ("Манчестер Юнайтед"), Даніель Мальдіні ("Мілан"), Джамал Мусіала ("Баварія"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Роберто Пікколі ("Аталанта"), Єремі Піно ("Вільярреал"), Родріго ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Вілліам Саліба ("Марсель"), Флоріан Вірц ("Баєр").
- Торік звання найкращого молодого гравця Європи отримав норвежець Ерлінг Голанд з дортмундської "Боруссії".
- У 2019-му лауреатом премії став португальський форвард мадридського "Атлетіко" Жоау Феліш. Український воротар Андрій Лунін опинився в топ-15 фінального списку.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, 17-річний український футболіст опинився в списку найкращих молодих гравців планети, складеному авторитетним виданням The Guardian.