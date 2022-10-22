Golden Boy-2022: визначено найкращого молодого футболіста Європи

Півзахисник "Барселони" та збірної Іспанії Гаві отримав нагороду "Golden Boy", яка вручається найкращому молодому футболісту Європи у віці до 21 року.

Про це повідомляє італійське видання Tuttosport, яке і є організатором цієї премії.

У боротьбі за приз 18-річний іспанець випередив низку зіркових молодих футболістів, серед яких Джуд Беллінгем ("Боруссія" Дортмунд), Джамал Мусіала ("Баварія") та Едуардо Камавінга ("Реал").

Додамо, що раніше журнал France Football визнав Гаві найкращим молодим гравцем року, вручивши йому трофей імені Раймона Копа.

Зазначимо, що Tuttosport нагороджує найкращих молодих футболістів Європи від 2003 року. Торік приз Golden Boy отримав інший перспективний півзахисник "Барселони" та збірної Іспанії - Педрі. 2020-го нагороду забрав норвезький бомбардир Ерлінг Голанд, а 2019-го лауреатом премії став португальський форвард Жоау Феліш.

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