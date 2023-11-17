Golden Boy-2023: названо найкращого молодого футболіста Європи

Престижна нагорода дісталася Джуду Беллінгему.
Півзахисник мадридського "Реала" Джуд Беллінгем виграв нагороду "Golden Boy", яка вручається найкращому молодому футболісту Європи у віці до 21 року.
Про це повідомляє італійське видання Tuttosport, яке є організатором цієї премії.
20-річний англієць випередив у голосуванні таких гравців як Джамал Мусіала ("Баварія"), Хаві Сімонс ("РБ Лейпциг"), Флоріан Віртц ("Баєр"), Расмус Гойлунд ("Манчестер Юнайтед"), Матіс Тель ("Баварія"), Алехандро Бальде, Ламін Ямаль (обидва – "Барселона") та багатьох інших.
Свою нагороду Джуд отримає 4 грудня під час урочистої церемонії в Турині.
Минулого сезону Беллінгем виступав у складі дортмундської "Боруссії", а влітку перебрався до "Реала", за який уже встиг забити 13 голів і віддати три результативні передачі в 14 матчах у всіх турнірах.
Додамо, що наприкінці жовтня Беллінгем також отримав приз Раймона Копа – нагороду найкращому молодому гравцю від видання France Football, яке вручає "Золотий м'яч".
Нагадаємо, минулорічним володарем призу "Golden Boy" є півзахисник "Барселони" та збірної Іспанії Гаві.
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