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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Golden Boy-2026: названо найкращого молодого футболіста Європи

Престижну нагороду отримав захисник "Барселони" і збірної Іспанії Пау Кубарсі.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Пау Кубарсі

Пау Кубарсі / © Associated Press

Популярне італійське видання Tuttosport назвало володаря нагороди Golden Boy-2026, яка вручається найкращому молодому футболісту Європи у віці до 21 року.

Ним став 19-річний захисник "Барселони" і збірної Іспанії Пау Кубарсі.

У голосуванні Кубарсі зумів обійти інших молодих талантів, зокрема Яна Діоманде, Ендріка, Естевао та інших.

2026 року Пау допоміг "Барселоні" здобути титул Ла Ліги. Крім того, він став чемпіоном світу в складі збірної Іспанії.

Цього сезону Кубарсі провів уже 13 матчів, відзначившись двома асистами.

Нагадаємо, що торік нагороду Golden Boy отримав вінгер ПСЖ Дезіре Дуе.

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