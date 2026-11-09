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Golden Boy-2026: названо найкращого молодого футболіста Європи
Престижну нагороду отримав захисник "Барселони" і збірної Іспанії Пау Кубарсі.
Популярне італійське видання Tuttosport назвало володаря нагороди Golden Boy-2026, яка вручається найкращому молодому футболісту Європи у віці до 21 року.
Ним став 19-річний захисник "Барселони" і збірної Іспанії Пау Кубарсі.
У голосуванні Кубарсі зумів обійти інших молодих талантів, зокрема Яна Діоманде, Ендріка, Естевао та інших.
2026 року Пау допоміг "Барселоні" здобути титул Ла Ліги. Крім того, він став чемпіоном світу в складі збірної Іспанії.
Цього сезону Кубарсі провів уже 13 матчів, відзначившись двома асистами.
Нагадаємо, що торік нагороду Golden Boy отримав вінгер ПСЖ Дезіре Дуе.