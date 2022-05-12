Голи дебютантів принесли збірній Україні перемогу у першому поєдинку 2022 року

Голи дебютантів принесли збірній Україні перемогу у першому поєдинку 2022 року

У середу, 11 травня, збірна України з футболу у рамках підготовки до плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022 провела контрольний матч із "Боруссією" Менхенгладбах.

Поєдинок на стадіоні "Боруссія Парк" завершився перемогою "синьо-жовтих" - 2:1 .

Рахунок матчу відкрив на 9-й хвилині дебютант збірної України Михайло Мудрик, проте вже за кілька хвилин відновив паритет Конор Носс.

Наприкінці матчу команді Олександра Петракова все ж вдалося вирвати перемогу - відзначився ще один дебютант національної команди Олександр Пихаленок.

Наступний поєдинок збірна України проведе 18 травня проти "Емполі", а наступного дня зустрінеться із "Рієкою".

Збірна України позмагається за путівку на ЧС-2022

Нагадаємо, півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна відбудеться 1 червня . Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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