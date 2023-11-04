Голи Довбика і Циганкова допомогли "Жироні" здійснити камбек та одноосібно очолити Ла Лігу (відео)

Окрім забитого м'яча, Артем записав до свого активу дві результативні передачі.

"Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді перемогла "Осасуну" в матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги – 2:4 .

Підопічні Мічела повели в рахунку на 16-й хвилині – Іван Мартін на дальній стійці замкнув передачу Довбика, який вийшов у стартовому складі своєї команди.

Господарі відповіли своїми двома голами. Дубль оформив Анте Будімір, відзначившись на 25-й і 55-й хвилинах.

На 70-й хвилині головний тренер "біло-червоних" в надії врятувати матч випустив на заміну Циганкова. А вже через хвилину "Жирона" відігралася – Довбик у штрафному майданчику після відскоку від газону головою відправив м'яч у сітку після подачі Мігеля Гутьєрреса.

На 80-й хвилині каталонці вже були попереду. Циганков після скидання від Довбика з другої спроби таки зумів влучно пробити по воротах. Крапку в матчі на останній хвилині основного часу поставив Алейкс Гарсія, забивши четвертий м'яч у ворота памплонців.

Огляд матчу

Зазначимо, що на рахунку Довбика вже 6 голів та 4 асисти у поточному розіграші Примери. В активі Циганкова два голи та одна результативна передача.

Після цієї перемоги "Жирона" (31 очко) вийшла на перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відірвавшись на три бали від мадридського "Реала", який зіграв на один матч менше. "Осасуна" (13 пунктів) посідає 11-ту позицію.

У наступному турі чемпіонату Іспанії команда Довбика і Циганкова 11 листопада на виїзді зіграє проти "Райо Вальєкано", а "Осасуна" того ж дня прийме "Лас-Пальмас".

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