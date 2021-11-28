Голи Гюндогана і Фернандінью допомогли "Манчестер Сіті" піднятися на другу сходинку турнірної таблиці АПЛ

Голи Гюндогана і Фернандінью допомогли "Манчестер Сіті" піднятися на другу сходинку турнірної таблиці АПЛ

"Містяни" здобули перемогу над Вест Гемом.

В рамках 13-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" на домашньому полі приймав "Вест Гем" і здобув перемогу.

Рахунок матчу на 33-й хвилині відкрив Ілкай Гюндоган. Подвоїти перевагу вдалося лише у компенсований до другого тайму час. Точним ударом відмітився Фернандиньо.

"Молотобойці" усіма силами намагалися відігратися. І за кілька секунд до кінця матчу Мануель Лансіні забив гол. Але фінальний свисток зафіксував перемогу "Мачестер Сіті" - 2:1.

Зазначимо, що Олександр Зінченко і Андрій Ярмоленко провели цей поєдинок на лаві запасних.

"Манчестер Сіті" піднявся на другу сходинку турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги. У активі команди 29 очків.

В наступному турі "містяни" зустрінуться з "Астон Віллою". Матч відбудеться у середу, 1 грудня.

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