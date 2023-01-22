Голи вражають красою: "Арсенал" із Зінченком у феєричній "перестрілці" здолав "Манчестер Юнайтед" (відео)

"Арсенал" обіграв "Манчестер Юнайтед" в домашньому матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 3:2 .

Першими в цій зустрічі забили гості – Маркус Рашфорд красивим ударом відправив м'яч у нижній кут після передачі від Бруну Фернандеша.

Підопічні Мікеля Артети відновили паритет на 24-й хвилині – Едді Нкетіа на дальній стійці замкнув навіс у виконанні Граніта Джаки.

На старті другого тайму господарів вивів уперед Букайо Сака – англієць отримав пас від Такехіро Томіясу та розкішним ударом з-за меж штрафного пробив під дальню стійку.

Однак на 59-й хвилині рахунок знову став рівним – після метушні в карному майданчику "гармашів" Лісандро Мартінес головою добив м'яч у сітку воріт Аарона Ремсдейла.

Фінальний відрізок матчу минув за домінування лондонського клубу. "Арсенал" влаштував навалу на ворота МЮ і досягнув бажаного – українець Олександр Зінченко прострілив з лівого флангу, Мартін Едегор скинув м'яч на Нкетіа, а той п'ятою переправив м'яч у ворота "манкуніанців".

Зазначимо, що Зінченко вийшов на поле в стартовому складі "Арсенала" та провів повний поєдинок. Українець став співавтором двох голів своєї команди, взявши участь у завершальних фазах атак.

Огляд матчу

"Арсенал" набрав 50 очок і продовжує лідирувати в АПЛ. Команда Артети на 5 балів випереджає "Манчестер Сіті", маючи один матч у запасі. "Манчестер Юнайтед" посідає четверте місце, маючи у своєму активі 39 пунктів.

У наступному турі Зінченко і Ко 4 лютого на виїзді зіграють з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка, а підопічні Еріка тен Гага того ж дня приймуть "Крістал Пелас".

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