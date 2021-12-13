Голівудський фінал сезону Формули-1: як чемпіон визначився на останньому колі та зі скандалом (відео)

Голівудський фінал сезону Формули-1: як чемпіон визначився на останньому колі та зі скандалом (відео)

Макс Ферстаппен перервав гегемонію Льюїса Гемільтона.

У неділю, 12 грудня, в Абу-Дабі відбулася заключна гонка "Королеви автоспорту" Формули-1 сезону-2021.

Перед стартом останнього гран-прі інтрига була просто божевільною: претенденти на титул Макс Ферстаппен ("Ред Булл") та Льюїс Гемільтон ("Мерседес") мали однакову кількість очок - по 369,5 очок. Подібне сталося лише вдруге в історії Формули-1, перший раз - ще в 1974 році.

Як і очікувалося, гонка в Абу-Дабі вийшла по-справжньому драматичною. Ферстаппен після перемоги в кваліфікації стартував першим, а його британський конкурент одразу слідом за ним.

На початку гонки Гемільтон зумів обійти нідерландця та захопити лідерство, яке утримував майже до самого кінця. Все вирішилося на фінальному колі сезону - Ферстаппен за рахунок свіжого комплекту шин випередив Льюїса та здобув перемогу, а з нею і омріяний чемпіонський титул.

Відео фінального кола на гран-прі Абу-Дабі

That extraordinary final lap of the 2021 title race in full #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Не обійшлося без скандалу. Після фінішу "Мерседес" подав два протести, вимагаючи оштрафувати нідерландського пілота та позбавити його чемпіонства нібито через порушення під час гонки. Однак обидва протести відхилили. Ферстаппен - новий чемпіон Формули-1.