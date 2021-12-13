Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Голівудський фінал сезону Формули-1: як чемпіон визначився на останньому колі та зі скандалом (відео)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Голівудський фінал сезону Формули-1: як чемпіон визначився на останньому колі та зі скандалом (відео)

Associated Press

Макс Ферстаппен перервав гегемонію Льюїса Гемільтона.

У неділю, 12 грудня, в Абу-Дабі відбулася заключна гонка "Королеви автоспорту" Формули-1 сезону-2021.

Перед стартом останнього гран-прі інтрига була просто божевільною: претенденти на титул Макс Ферстаппен ("Ред Булл") та Льюїс Гемільтон ("Мерседес") мали однакову кількість очок - по 369,5 очок. Подібне сталося лише вдруге в історії Формули-1, перший раз - ще в 1974 році.

Як і очікувалося, гонка в Абу-Дабі вийшла по-справжньому драматичною. Ферстаппен після перемоги в кваліфікації стартував першим, а його британський конкурент одразу слідом за ним. 

На початку гонки Гемільтон зумів обійти нідерландця та захопити лідерство, яке утримував майже до самого кінця. Все вирішилося на фінальному колі сезону - Ферстаппен за рахунок свіжого комплекту шин випередив Льюїса та здобув перемогу, а з нею і омріяний чемпіонський титул.

Відео фінального кола на гран-прі Абу-Дабі

Не обійшлося без скандалу. Після фінішу "Мерседес" подав два протести, вимагаючи оштрафувати нідерландського пілота та позбавити його чемпіонства нібито через порушення під час гонки. Однак обидва протести відхилили. Ферстаппен - новий чемпіон Формули-1.

  • Для Ферстаппена це перший чемпіонський титул в кар'єрі, а для команди "Ред Булл" - перший від 2013 року, коли переможцем сезону став німець Себастьян Феттель.
  • Гемільтон є найтитулованішим пілотом Формули-1 разом з Міхаелем Шумахером. В активі обох - по 7 чемпіонських титулів.
  • Перемогу в Кубку конструкторів увосьме поспіль дісталася "Мерседесу".
Наступна публікація