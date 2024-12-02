Голлівуду і не снилося: представлено епічне промо до реваншу Усик – Ф'юрі (відео)

Представлено офіційний проморолик бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

В яскравому відео українець і британець починають всюди бачити образи свого суперника – від лікарів і поліцейських, до власних дружин і батьків.

У підсумку боксери говорять по мобільному телефону та викликають один одного на поєдинок. Сам ролик більше схожий на трейлер драматичного голлівудського фільму, ніж на промо бою.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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