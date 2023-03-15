Голменколлен-2023: розклад гонок заключного етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

16 – 19 березня у норвезькому Голменколлені відбудеться останній етап Кубка світу з біатлону-2022/23.

До програми змагань увійшли спринти, персьюти та масстарти.

За підсумками етапу в Голменколлені визначиться володарка Великого кришталевого глобусу.

А ось переможець поточного Кубка світу у чоловіків вже відомий. Ним став норвежець Йоганнес Бьо, для якого це четвертий Великий кришталевий глобус у кар'єрі. Раніше Бьо вигравав головний трофей сезону у 2019, 2020 та 2021 роках.

Розклад гонок дев'ятого етапу Кубка світу з біатлону

16 березня

16:15 – Спринт, 10 км, чоловіки

17 березня

16:20 – Спринт, 7,5 км, жінки

18 березня

13:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

16:10 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

19 березня

13:50 – Масстарт, 15 км, чоловіки

16:10 – Масстарт, 12,5 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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