Голменколлен-2024: розклад гонок сьомого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Це буде перший етап Кубка світу з біатлону після континентальної та планетарної першостей.

29 лютого – 3 березня в норвезькому Голменколлені відбудеться сьомий етап Кубка світу з біатлону-2023/24.

До програми змагань цього етапу включено індивідуальні гонки, масстарти, а також одиночну та класичну змішані естафети.

Етап у Голменколлені стане першим після чемпіонатів Європи та світу, які відбулися у словацькому Брезно-Осрблі та чеському Нове-Мєсто відповідно.

Всього цього сезону заплановано дев'ять етапів Кубка світу з біатлону. Восьмий етап прийматиме 8 – 10 березня Солт-Лейк-Сіті (США), а завершиться поточна кампанія 14 – 17 березня етапом у канадському Кенморі.

Розклад гонок сьомого етапу Кубка світу з біатлону

29 лютого

15:15 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

1 березня

15:15 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

2 березня

14:20 – Масстарт, 12,5 км, жінки

16:20 – Масстарт, 15 км, чоловіки

3 березня

13:45 – Одиночна змішана естафета

15:45 – Змішана естафета

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Загальний залік Кубка світу з біатлону

За підсумками шести етапів Кубка світу з біатлону-2023/24 лідером чоловічого загального заліку є норвежець Йоганнес Бьо (806 очок) – чинний володар Великого кришталевого глобуса. Його найближчими переслідувачами є норвежці Йоганнес Дале (714 балів) та Тарьєй Бьо (708 пунктів).

У жіночій класифікації перше місце посідає норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд (719 очок). На другій позиції розташовується француженка Жюстін Бреза-Буше (689 балів). Топ-3 замикає італійка Лізі Віттоцці (671 пункт).

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