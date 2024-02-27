Голменколлен-2024: розклад гонок сьомого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Це буде перший етап Кубка світу з біатлону після континентальної та планетарної першостей.
29 лютого – 3 березня в норвезькому Голменколлені відбудеться сьомий етап Кубка світу з біатлону-2023/24.
До програми змагань цього етапу включено індивідуальні гонки, масстарти, а також одиночну та класичну змішані естафети.
Етап у Голменколлені стане першим після чемпіонатів Європи та світу, які відбулися у словацькому Брезно-Осрблі та чеському Нове-Мєсто відповідно.
Всього цього сезону заплановано дев'ять етапів Кубка світу з біатлону. Восьмий етап прийматиме 8 – 10 березня Солт-Лейк-Сіті (США), а завершиться поточна кампанія 14 – 17 березня етапом у канадському Кенморі.
Розклад гонок сьомого етапу Кубка світу з біатлону
29 лютого
15:15 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
1 березня
15:15 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
2 березня
14:20 – Масстарт, 12,5 км, жінки
16:20 – Масстарт, 15 км, чоловіки
3 березня
13:45 – Одиночна змішана естафета
15:45 – Змішана естафета
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Загальний залік Кубка світу з біатлону
За підсумками шести етапів Кубка світу з біатлону-2023/24 лідером чоловічого загального заліку є норвежець Йоганнес Бьо (806 очок) – чинний володар Великого кришталевого глобуса. Його найближчими переслідувачами є норвежці Йоганнес Дале (714 балів) та Тарьєй Бьо (708 пунктів).
У жіночій класифікації перше місце посідає норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд (719 очок). На другій позиції розташовується француженка Жюстін Бреза-Буше (689 балів). Топ-3 замикає італійка Лізі Віттоцці (671 пункт).
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