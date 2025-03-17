Голменколлен-2025: розклад гонок заключного етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

21 – 23 березня норвезький Голменколлен прийматиме заключний, дев'ятий етап Кубка світу з біатлону-2024/25.

До програми останнього етапу сезону Кубка світу включено спринти, гонки переслідування і масстарти.

Боротьба за перемогу в загальному заліку та Великий кришталевий глобус триває. У чоловіків на головну нагороду претендують норвежці – Стурла Легрейд (1071 бал) і Йоганнес Бьо (967 очок). Серед жінок за аналогічний приз змагаються німкеня Франциска Пройсс (1048 очок) і француженка Лу Жанмонно (1028 пунктів).

Варто зазначити, що для Йоганнеса Бьо це будуть останні гонки у біатлоні. Раніше 31-річний п'ятиразовий володар Великого кришталевого глобусу оголосив про завершення кар'єри.

Розклад гонок заключного етапу Кубка світу з біатлону-2024/25

21 березня

14:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

17:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

22 березня

14:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

16:50 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

23 березня

14:15 – Масстарт, 15 км, чоловіки

16:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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