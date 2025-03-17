Голменколлен-2025: розклад гонок заключного етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

До програми останнього етапу сезону увійшли спринти, гонки переслідування і масстарти.
21 – 23 березня норвезький Голменколлен прийматиме заключний, дев'ятий етап Кубка світу з біатлону-2024/25.
До програми останнього етапу сезону Кубка світу включено спринти, гонки переслідування і масстарти.
Боротьба за перемогу в загальному заліку та Великий кришталевий глобус триває. У чоловіків на головну нагороду претендують норвежці – Стурла Легрейд (1071 бал) і Йоганнес Бьо (967 очок). Серед жінок за аналогічний приз змагаються німкеня Франциска Пройсс (1048 очок) і француженка Лу Жанмонно (1028 пунктів).
Варто зазначити, що для Йоганнеса Бьо це будуть останні гонки у біатлоні. Раніше 31-річний п'ятиразовий володар Великого кришталевого глобусу оголосив про завершення кар'єри.
Розклад гонок заключного етапу Кубка світу з біатлону-2024/25
21 березня
14:30 – Спринт, 10 км, чоловіки
17:15 – Спринт, 7,5 км, жінки
22 березня
14:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
16:50 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
23 березня
14:15 – Масстарт, 15 км, чоловіки
16:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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