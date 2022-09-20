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Голова АВФУ Олег Собуцький дав відповідь Олексію Михайличенку, який виступив на захист Павелка Актуально

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Голова АВФУ Олег Собуцький дав відповідь Олексію Михайличенку, який виступив на захист Павелка

Тимчасово відсторонений керівник Асоціації ветеранського футболу України та президента "Агробізнесу" Олег Собуцький прокоментував слова Олексія Михайличенка щодо рейдерського захоплення представниками УАФ Асоціації ветеранського футболу України.

Нагадаємо, Собуцький опублікував заяву, в якій звинуватив президента УАФ Андрія Павелка та першого віцепрезидента УАФ Анатолія Дем'яненка у спробі рейдерського захоплення організації. Після цього перший віцепрезидент УАФ Михайличенко заявив, що "скандал, спровокований Собуцьким, — це спроба зберегти вплив на ветеранський футбол, використовуючи деяких колишніх футболістів".

"Не всім ветеранам українського футболу вдалося отримати "вільну" посаду з гарною заробітною платою у штатному розкладі УАФ. Абсолютна більшість заслужених ветеранів національного футболу залишилася повністю поза увагою керівника УАФ А.Павелка та інших функціонерів головного офісу українського футболу", — заявив у відповідь Собуцький.

Він нагадав, що Національна збірна України серед ветеранів була заснована з його ініціативи у 2016 році і наразі ця збірна провела понад 250 матчів у всьому світі.

"Звертаю увагу, що всі матчі ветеранів футболу відбувалися під гаслом підтримки Героїв Майдану, українських військових та територіальної цілісності України. Близько 50 матчів збірна провела в зоні АТО/ООС. Збірна грала як на елітних стадіонах, наприклад "Олімпійському", "Львів", так і у невеликих містечках, селищах, стадіони яких раніше не бачили зірок українського футболу", – розповів Собуцький.

За словами президента "Агробізнесу", десятки матчів вимагали значних матеріальних витрат, і тільки його компанія погодилася повністю фінансувати всю діяльність АВФУ, ставши єдиним спонсором ветеранської асоціації.

"Водночас, жодного фінансування ветеранського футболу зі своїх мільйонних витрат УАФ не здійснювала і взагалі не цікавилася проблемами футболістів, які завершили кар'єру у професійному спорті", — зазначив керівник АВФУ, наголосивши, що Асоціація ветеранського футболу України має самостійно обрати нового керівника ветеранського футболу, без будь-якого тиску від УАФ.

Дата публікації
Перегляди
208
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