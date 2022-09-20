Голова АВФУ Олег Собуцький дав відповідь Олексію Михайличенку, який виступив на захист Павелка

Нагадаємо, Собуцький опублікував заяву, в якій звинуватив президента УАФ Андрія Павелка та першого віцепрезидента УАФ Анатолія Дем'яненка у спробі рейдерського захоплення організації. Після цього перший віцепрезидент УАФ Михайличенко заявив, що "скандал, спровокований Собуцьким, — це спроба зберегти вплив на ветеранський футбол, використовуючи деяких колишніх футболістів".

"Не всім ветеранам українського футболу вдалося отримати "вільну" посаду з гарною заробітною платою у штатному розкладі УАФ. Абсолютна більшість заслужених ветеранів національного футболу залишилася повністю поза увагою керівника УАФ А.Павелка та інших функціонерів головного офісу українського футболу", — заявив у відповідь Собуцький.

Він нагадав, що Національна збірна України серед ветеранів була заснована з його ініціативи у 2016 році і наразі ця збірна провела понад 250 матчів у всьому світі.

"Звертаю увагу, що всі матчі ветеранів футболу відбувалися під гаслом підтримки Героїв Майдану, українських військових та територіальної цілісності України. Близько 50 матчів збірна провела в зоні АТО/ООС. Збірна грала як на елітних стадіонах, наприклад "Олімпійському", "Львів", так і у невеликих містечках, селищах, стадіони яких раніше не бачили зірок українського футболу", – розповів Собуцький.

За словами президента "Агробізнесу", десятки матчів вимагали значних матеріальних витрат, і тільки його компанія погодилася повністю фінансувати всю діяльність АВФУ, ставши єдиним спонсором ветеранської асоціації.

"Водночас, жодного фінансування ветеранського футболу зі своїх мільйонних витрат УАФ не здійснювала і взагалі не цікавилася проблемами футболістів, які завершили кар'єру у професійному спорті", — зазначив керівник АВФУ, наголосивши, що Асоціація ветеранського футболу України має самостійно обрати нового керівника ветеранського футболу, без будь-якого тиску від УАФ.