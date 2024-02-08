Гольова феєрія: "Динамо" розтрощило суперника на зборах у Туреччині (відео)

Підопічні Олександра Шовковського розібралися з латвійською "Лієпаєю".
У четвер, 8 лютого, київське "Динамо" у своєму п'ятому спарингу на зимових тренувальних зборах у Туреччині розгромило латвійську "Лієпаю" з рахунком 5:2.
У першому таймі "біло-сині" тричі вразили ворота суперника – голами відзначилися Антон Царенко, Максим Дячук і Владислав Супряга. Латвійський клуб на це відповів двома забитими м'ячами.
Після перерви підопічні Олександра Шовковського ще двічі розписалися у воротах "Лієпаї". До розгромної перемоги справу довели Олександр Караваєв і Владислав Ванат.
Огляд матчу "Динамо" – "Лієпая"
Зазначимо, що це друга перемога киян на турецьких зборах. У попередніх спарингах "Динамо" поступилося косовському клубу "Балкані" (0:2), програло польській "Легії" з Варшави (1:3), здобуло розгромну перемогу над "Пахтакором" з Узбекистану (5:1) та зазнало поразки від болгарського "Левські" (0:1).
Свій наступний контрольний матч у Туреччині "біло-сині" зіграють у п'ятницю, 9 лютого, проти футбольного клубу "Шкендія" з Північної Македонії.
Нагадаємо, "Динамо" вирушило на зимову перерву на п'ятому місці в УПЛ, набравши 28 очок після 14 зіграних матчів. Маючи три поєдинки в запасі, "біло-сині" за втраченими очками разом з "Шахтарем" лідирують у чемпіонаті України.
У першому офіційному матчі після зимової паузи "Динамо" 25 лютого у 18-му турі УПЛ зіграє проти "Металіста 1925".
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