Гольова феєрія: "Рух" здобув нищівну перемогу над "Вересом" та увірвався до топ-3 УПЛ

"Рух" розбив "Верес" у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 2:5 .

У першому таймі львів'янам вдалося забезпечити собі комфортний гандикап. На 13-й хвилині зустрічі "жовто-чорні" вийшли вперед зусиллями Дениса Теслюка.

На 33-й хвилині гості розвинули свій успіх. Другий м'яч до сітки воріт рівненського колективу відправив Юрій Климчук.

Після перерви "Рух" зробив рахунок розгромним – на 65-й хвилині влучного удару завдав Євген Пастух.

На 82-й хвилині бразильський півзахисник Яго Сікейра допоміг "Вересу" відквитати один м'яч.

Однак львів'яни відповіли своїми двома голами – на 86-й хвилині Пастух оформив дубль, а ще через дві хвилини забив Ілля Квасниця.

Остаточний рахунок гри на останній хвилині основного часу встановив захисник рівненської команди Денис Балан.

Завдяки цій перемозі "Рух" (19 очок) піднявся на третє місце в УПЛ. Львівський клуб, маючи один матч у запасі, відстає від лідера чемпіонату "Кривбаса" на 4 бали. На другій позиції йде "Шахтар" (21 пункт), який провів таку ж кількість поєдинків, як і "жовто-чорні".

"Верес" продожує йти в зоні вильоту на передостанній сходинці, набравши лише 6 очок після десяти зіграних матчів.

У наступному турі вітчизняної першості "Рух" 28 жовтня прийме "Олександрію", а "Верес" днем пізніше на виїзді зустрінеться з "Минаєм".

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