Гольова машина: Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у матчі Ла Ліги проти "Севільї" (відео)

Артем Довбик вийшов на перше місце у бомбардирських перегонах чемпіонату Іспанії.

Український форвард "Жирони" Артем Довбик відзначився хет-триком у домашньому матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги проти "Севільї".

26-річний українець вийшов у стартовому складі каталонського клубу та упродовж шести хвилин зумів забити тричі.

На 13-й хвилині Довбик зрівняв рахунок у поєдинку, головою замкнувши подачу Савіо на дальній стійці.

На 15-й хвилині Артем забив вдруге, з меж штрафного відправивши м'яч у ворота "нервіонців" після передачі Порту з лівого флангу.

А на 19-й хвилині Довбик оформив хет-трик. Нападник збірної України отримав м'яч від Яна Коуту, протягнув його та з-за меж штрафного майданчика точно пробив у правий від себе кут.

Це 12-й, 13-й та 14-й голи Довбика у поточному розіграші чемпіонату Іспанії. Він вийшов на перше місце у бомбардирських перегонах Ла Ліги, обійшовши півзахисника мадридського "Реала" Джуда Беллінгема, який також забив 14 м'ячів.

Зазначимо, що в активі Довбика також 5 асистів. Тоді як у Беллінгема лише три результативні передачі.

Крім того, Артем лідирує у Примері за системою "гол плюс пас" – в його активі 19 результативних дій. У найближчого переслідувача – Беллінгема – 17.

У матчі "Жирона" – "Севілья" наразі закінчився перший тайм. Підопічні Мічела ведуть в рахунку 3:1.

До слова, інший український футболіст "жиронців" – Віктор Циганков – також грає проти "Севільї" з перших хвилин.

Зараз "Жирона" з 49 очками посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від "Реала" на два бали. У разі перемоги над "Севільєю" команда Довбика і Циганкова знову вийде на першу сходинку.

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