Гольова машина: Голанд встановив унікальне бомбардирське досягнення серед гравців АПЛ

М'яч у ворота "Баварії" став для норвезького форварда рекордним.

Нападнику "Манчестер Сіті" Ерлінгу Голанду підкорилося унікальне гольове досягнення в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з мюнхенською "Баварією".

На 76-й хвилині норвезький бомбардир на дальній стійці в падінні замкнув скидку головою від Джона Стоунза, зробивши рахунок у зустрічі розгромним – 3:0.

Цей забитий м'яч став для Голанда вже 45-м цього сезону у всіх турнірах. Таким чином, він побив рекорд за кількістю голів за один сезон серед гравців англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

За цим показником Голанд обійшов Руда ван Ністелроя та Мохамеда Салаха, які в сезонах 2002/03 та 2017/18 відповідно забили по 44 голи у всіх турнірах,

45 - Erling Haaland has scored 45 goals in all competitions this season, the most ever by a Premier League player in a single campaign. Brimful. #MCIBAY pic.twitter.com/exENZi02iM — OptaJoe (@OptaJoe) April 11, 2023

Заначимо, що свої 45 м'ячів Ерлінг забив, взявши участь у 39 матчах поточного сезону. На рахунку 22-річного норвежця 30 голів в АПЛ, 11 – у Лізі чемпіонів, 3 – в Кубку Англії та один – в Кубку англійської ліги.

В АПЛ йому залишилося забити ще 5 м'ячів, щоб побити рекорд Алана Ширера та Енді Коула (34 голи) за кількістю голів протягом одного розіграшу чемпіонату.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" на власному полі розбив "Баварію" з рахунком 3:0. Матч-відповідь відбудеться в середу, 19 квітня, на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Переможець пари "Манчестер Сіті" – "Баварія" в півфіналі Ліги чемпіонів битиметься з сильнішим у протистоянні між мадридським "Реалом" і лондонським "Челсі".

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Баварії" Томас Тухель дивно відреагував на розгромну поразку від "Манчестер Сіті".

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