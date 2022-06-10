Голова МОК ганебно заступився за російських і білоруських тенісистів, яких не допустили до Wimbledon

Голова МОК ганебно заступився за російських і білоруських тенісистів, яких не допустили до Wimbledon

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах розкритикував рішення організаторів Wimbledon-2022 відсторонити тенісистів з Росії та Білорусі від участі в турнірі.

Очільник МОК на початку повномасштабного вторгнення Росії до України рекомендував міжнародним федераціям обмежити участь спортсменів країн-агресорок, але дуже швидко змінив свою позицію.

Уже зараз він виступив із критикою на адресу організаторів Wimbledon за те, що вони заборонили змагатися на турнірі тенісистам із РФ та Білорусі. За його словами, це порушує принцип "спорт поза політикою" та унеможливлює "чесність проведення змагань".

"У Парижі (на Ролан Гаррос) російські гравці можуть грати як нейтральні, тоді як у Лондоні на Вімблдоні уряд каже їм "ні". І якщо ми це дозволяємо, якщо ми також у цьому замішані, тоді ми програли.

Як ми можемо тоді гарантувати у спорті проведення чесного міжнародного турніру, якщо уряди вирішують, виходячи зі своїх політичних інтересів, хто може брати участь у змаганні, а хто - ні? Якщо ми відкриваємо ці двері, то зараз це Росія та Білорусь, а завтра - це ваша країна. Немає жодної країни у світі, яку б любили у всьому світі. Це суперечить принципам, на яких ми стоїмо. Якщо ми дозволяємо вирішувати це урядам, тоді стаємо політичним знаряддям та не можемо гарантувати більше чесність", - зазначив очільник МОК в інтерв'ю The Telegraph.

Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь у особистих змаганнях. Турнір відбудеться від 27 червня до 10 липня в лондонському передмісті Вімблдон.

Міжнародні тенісні організації - ATP, WTA і ITF - через недопуск до турніру гравців з Росії та Білорусі позбавили Wimbledon-2022 рейтингових очок.

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