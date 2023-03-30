Голова МОК повідомив, коли буде ухвалено рішення щодо участі росіян і білорусів в Олімпіаді-2024

Томас Бах зазначив, що стежитиме за виконанням рекомендацій про повернення спортсменів країн-агресорок до міжнародних змагань.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах розповів, коли планують ухвалити рішення щодо участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

За його словами, це станеться не раніше, ніж за рік до початку змагань.

"Рішення з цього питання буде ухвалено не раніше, ніж за рік до Олімпіади. Для цього потрібно мати чітку картину того, що відбувається у світі", – сказав Бах на пресконференції.

Він також зазначив, що Міжнародний олімпійський комітет стежитиме за виконанням рекомендацій щодо повернення російських і білоруським спортсменів до міжнародних змагань.

28 березня МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити атлетів з Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі з низкою обмежень. Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту, також вони не повинні підтримувати війну та мати контракти з арміями держав-агресорок.

"Ми моніторитимемо впровадження наших рекомендацій. Розуміємо, що це складне питання. Дуже раді, що Асоціація міжнародних федерацій літніх олімпійських видів спорту підтвердила, що вона готова допомагати та координувати роботу з міжнародними федераціями, щоб усе було зроблено належним чином. Ми ж стежитимемо за ситуацією, після цього ухвалимо рішення", – заявив очільник МОК.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що 35 країн домовилися вимагати від МОК відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі. Своєю чергою, зірки українського спорту Ярослава Магучіх, Олег Верняєв та Михайло Романчук виступили проти можливого бойкоту нашою країною Ігор у Парижі.

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