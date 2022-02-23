Голова МВС Великої Британії закликала англійські клуб бойкотувати фінал Ліги чемпіонів у Росії

Вирішальний поєдинок повинен відбутися 28 травня в Санкт-Петербурзі.

Голова МЗС Великої Британії Елізабет Трасс зробила заяву щодо проведення фіналу Ліги чемпіонів-2021/22 в Росії.

Про це повідомляє Daily Mail.

Так, на за питання про те, чи слід англійським клубам бойкотувати фінал, якщо він буде зіграний на території країни-окупантки, міністерка Трасс відповіла: Так. Якби я була на їхньому місці, я б його бойкотувала. Особисто я б не хотіла брати участь у футбольному матчі в Санкт-Петербурзі з огляду на те, що творить путінський режим.

Зазначимо, що вирішальний поєдинок найпрестижнішого клубного турніру Європи має пройти на стадіоні "Газпром Арена" у Санкт-Петербурзі 28 травня.

Утім, на тлі останніх подій вирішальний матч європейського турніру може відбутися на лондонському "Вемблі", втім представники УЄФА спростували варіант перенесення фіналу з Росії. Своєю чергою, очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що фінал Ліги чемпіонів не можна проводити в Росії.

Додамо, що останні події, пов'язані із загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ставлять під сумнів проведення головного матчу турніру у російському місті.

Окрім того, причиною подібного заклику є те, що в понеділок, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Наразі в Лізі чемпіонів, де граються матчі 1/8 фіналу, виступають чотири клуби з Англії - "Челсі", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед" та "Манчестер Сіті".

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