Гольова передача Малиновського увійшла до топ-5 асистів сезону Серії А-2021/22: відео шедевру

Українського півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського визнали автором однієї з найкращих результативних передач минулого сезону в чемпіонаті Італії.

Серія А підбила підсумки сезону-2021/22, відібравши 30 найкращих гольових передач. Місце в топ-5 цього списку знайшлося для українського півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського.

Асист 29-річного футболіста збірної України в матчі 35-го туру проти "Салернітани" розмістився на четвертій позиції рейтингу.

Красива прихована передача Малиновського на Маріо Пашаліча дозволила "бергамаскам" зрівняти рахунок у тому поєдинку, який завершився внічию - 1:1.

Зазначимо, що це вже друге визнання для українського півзахисника за підсумками минулого сезону. Раніше "Аталанта" обрала Малиновського автором найкращого голу команди кампанії-2021/22

У сезоні-2021/22 Малиновський провів 30 матчів за "бергамасків" у Серії А, забив шість голів і віддав чотири асисти.

"Аталанта" фінішувала на восьмому місці в чемпіонаті Італії та не пробилася до єврокубків на наступний сезон. "Скудетто" вперше від 2011 року виборов "Мілан".

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