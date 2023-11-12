Гольова перестрілка та вилучення: "Рух" вирвав перемогу над "Чорноморцем" в УПЛ

Львів'яни здійснили камбек проти "моряків", які догравали поєдинок у меншості.

"Рух" обіграв "Чорноморець" у матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 2:3 .

Уже на 9-й хвилині зустрічі гостей вивів уперед Євген Пастух. На 29-й хвилині рахунок знову став рівним – захисник львівського клубу Роман Дідик зрізав м'яч у власні ворота.

У другому таймі одеситам вдалося повести в рахунку – на 58-й хвилині забив Зігі Бадібанга.

Проте "жовто-чорні" змогли здійснити камбек. На 69-й хвилині захисник "моряків" Лука Гучек зіграв рукою у своєму карному майданчику, за що отримав пряму червону картку. Пенальті реалізував бразилець Таллес.

А переможний м'яч львів'яни забили на 87-й хвилині. Французький півзахисник Плюмен здалеку закрутив м'яч у дальній кут воріт.

Після цього матчу "Рух" (24 очки) посідає п'яте місце в УПЛ. "Чорноморець" (19 балів) розташовується на сьомій позиції.

У наступному турі чемпіонату України львівський колектив 26 листопада на виїзді зіграє проти "Динамо", а команда Романа Григорчука днем пізніше завітає у гості до "Дніпра-1".

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