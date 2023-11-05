Гольова перестрілка у Рівному: "Зоря" на останніх хвилинах втратила перемогу над "Вересом"

Востаннє рівненський клуб перемагав ще на початку вересня.

"Зоря" на виїзді зіграла внічию з "Вересом" у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 2:2 .

Наприкінці першого тайму команди обмінялися голами. Спочатку на 37-й хвилині луганський клуб вивів уперед Денис Нагнойний, але на 44-й хвилині півзахисник господарів Семен Вовченко відновив паритет у грі.

У другому таймі підопічні Валерія Кривенцова знову повели в рахунку. На 61-й хвилині гол забив орендований у київського "Динамо" Олександр Яцик.

Однак команда Сергія Лавриненка змогла врятуватися від поразки. За хвилину до кінця основного часу нічию для рівненського колективу вирвав Андрій Блізніченко.

Зазначимо, що безвиграшна серія "Вереса" триває вже протягом восьми матчів у всіх турнірах. Востаннє рівненський клуб перемагав ще 1 вересня в поєдинку 6-го туру УПЛ проти "Чорноморця" (3:1).

Наразі "Зоря" з 10 очками перебуває на 13-му місці в чемпіонаті України. "Верес" з 8 балами посідає передостанню, 15-ту позицію.

У наступному турі УПЛ луганці 12 листопада зустрінуться з ЛНЗ, а клуб з Рівного днем раніше на виїзді зіграє проти "Олександрії".

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