Гольова перестрілка: "Ворскла" врятувалася від поразки в 12-му турі УПЛ

Команда Віктора Скрипника поділила очки з "Металістом 1925".
"Ворскла" розписала результативну нічию з "Металістом 1925" в матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Полтаві завершився з рахунком 2:2.
Перший тайм виграли харків'яни. На 18-й хвилині Олексій Сидоров вивів гостей уперед.
На старті другої половини зустрічі полтавська команда відігралася – на 47-й хвилині влучного удару завдав Віктор Корнієнко.
На 79-й хвилині підопічні Едмара вдруге в цьому матчі повели в рахунку – гол забив Мар'ян Фарина.
Проте команда Віктора Скрипника змогла врятувати нічию – на 83-й хвилині підсумковий рахунок на табло встановив Іван Нестеренко.
Після цього матчу "Ворскла" (14 очок) залишилася на дев'ятому місці в УПЛ. "Металіст 1925" з 12 балами перебуває на одинадцятій позиції.
У наступному турі полтавці 5 листопада на виїзді зіграють з "Минаєм", а харківський колектив того ж дня прийматиме "Чорноморець".
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