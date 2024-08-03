Гольова посуха та вилучення: "Верес" і "Карпати" поділили очки в матчі-відкритті сезону УПЛ (відео)

"Леви" вперше від сезону-2019/20 провели поєдинок в еліті українського футболу.

"Верес" і "Карпати" зіграли внічию в матчі-відкритті української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок 1-го туру чемпіонату України з футболу відбувся на стадіоні "Авангард" у Рівному та завершився без забитих голів – 0:0 .

Великої кількості гольових моментів команди не створили. За весь матч більше ударів завдав рівненський клуб – 11 проти 5 (у площину воріт – 3:2).

Зазначимо, що завершували зустрічі "леви" в меншості – на 89-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Ян Костенко. Проте скористатися чисельною перевагою господарі не встигли.

Огляд матчу "Верес" – "Карпати"

Для "Карпат" це був перший матч в елітному дивізіоні від сезону-2019/20. Минулої кампанії "леви" посіли друге місце у Першій лізі та оформили вихід до УПЛ.

У другому турі національного чемпіонату "Верес" 9 серпня прийме "Динамо", а "Карпати" 11 серпня на своєму полі зустрінуться з "Кривбасом".

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