Гольове чуття: найкращий бомбардир в історії "Шахтаря" курйозно забив дупою в Бразилії (відео)

Гольове чуття: найкращий бомбардир в історії "Шахтаря" курйозно забив дупою в Бразилії (відео)

Луїс Адріано відзначився дуже незвичайним м'ячем у матчі бразильського чемпіонату.

Колишній форвард донецького Шахтаря Луїс Адріано, який зараз виступає за бразильський "Палмейрас", став автором кумедного голу в поєдинку національного чемпіонату проти "Спорт Ресіфі".

34-річний футболіст після подачі кутового забив задом, навіть не повертаючись до чужих воріт. Команда Адріано на той момент поступалася в рахунку 0:1, тому його гол дозволив "зелено-білим" відновити статус-кво.

A WEIRD GOAL!



The ball was deflected by Luiz Adriano after the cross, but did he do it on purpose? He just doesn’t care! It’s a goal for @Palmeiras!



@palmeiras 1-1 @sportrecife #PALxSPT pic.twitter.com/wum8FTpf6r — Brasileirão Play English (@BrasileiraoP_EN) October 26, 2021

Цей дивовижний м'яч надихнув "Палмейрас" на камбек. На 81-й хвилині перемогу господарям приніс гол Феліпе Мело - 2:1.

Адріано виступав за "Шахтар" від 2007 до 2015 року. На його рахунку 77 голів у 162 матчах за "гірників" в УПЛ.

Бразилець є найкращим бомбардиром в історії донецького клубу - 128 голів.

Після донецького етапу кар’єри Адріано пограв за італійський "Мілан", та московський "Спартак", після чого повернувся на батьківщину.

Нагадаємо, у квітні Адріано здав позитивний тест на коронавірус, але порушив самоізоляцію та збив велосипедиста.

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