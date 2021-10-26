Гольове чуття: найкращий бомбардир в історії "Шахтаря" курйозно забив дупою в Бразилії (відео)

Луїс Адріано відзначився дуже незвичайним м'ячем у матчі бразильського чемпіонату.
Колишній форвард донецького Шахтаря Луїс Адріано, який зараз виступає за бразильський "Палмейрас", став автором кумедного голу в поєдинку національного чемпіонату проти "Спорт Ресіфі".
34-річний футболіст після подачі кутового забив задом, навіть не повертаючись до чужих воріт. Команда Адріано на той момент поступалася в рахунку 0:1, тому його гол дозволив "зелено-білим" відновити статус-кво.
A WEIRD GOAL!— Brasileirão Play English (@BrasileiraoP_EN) October 26, 2021
The ball was deflected by Luiz Adriano after the cross, but did he do it on purpose? He just doesn’t care! It’s a goal for @Palmeiras!
@palmeiras 1-1 @sportrecife #PALxSPT pic.twitter.com/wum8FTpf6r
Цей дивовижний м'яч надихнув "Палмейрас" на камбек. На 81-й хвилині перемогу господарям приніс гол Феліпе Мело - 2:1.
- Адріано виступав за "Шахтар" від 2007 до 2015 року. На його рахунку 77 голів у 162 матчах за "гірників" в УПЛ.
- Бразилець є найкращим бомбардиром в історії донецького клубу - 128 голів.
- Після донецького етапу кар’єри Адріано пограв за італійський "Мілан", та московський "Спартак", після чого повернувся на батьківщину.
Нагадаємо, у квітні Адріано здав позитивний тест на коронавірус, але порушив самоізоляцію та збив велосипедиста.
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