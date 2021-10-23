Гольове шаленство в Лондоні: "Челсі" познущався з "канарок" і зміцнив лідерство в АПЛ

Гольове шаленство в Лондоні: "Челсі" познущався з "канарок" і зміцнив лідерство в АПЛ

Команда Томаса Тухеля виграла третій поєдинок поспіль, забивши 7 голів у ворота "Норвіча".

Лондонський "Челсі" розгромив "Норвіч" у поєдинку 9-го туру англійської Прем'єр-ліги. Зустріч на "Стемфорд Бридж" закінчилася з рахунком 7:0 .

У першому таймі "сині" тричі вразили ворот суперника - відзначилися Мейсон Маунт, Каллум Хадсон-Одої та Ріс Джеймс.

На 57-й хвилині Бен Чілвелл відправив четвертий м'яч у ворота "канарок", а через 5 хвилин Джеймс Ааронс забив у власні ворота.

Наприкінці поєдинку "пенсіонери" добили гостей ще двома голами. Маунт оформив хет-трик, забивши один зі своїх голів з пенальті.

"Челсі" (22 очки) закріпився на першому місці турнірної таблиці АПЛ. У найближчих переслідувачів - "Ліверпуля" (18) і "Манчестер Сіті" (17) - по грі в запасі.

"Норвіч" (2 бали) розташувався на останній сходинці чемпіонату.

У 10-му турі АПЛ команда Тухеля 30 жовтня на виїзді зіграє проти "Ньюкасла", а "канарки" на наступний день приймуть "Лідс".

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