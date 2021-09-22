Гольовий асист Малиновського допоміг "Аталанті" здобути перемогу в матчі Серії А (відео)

Руслан відзначився першою результативною дією в новому сезоні.

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський відзначився гольовою передачею в матчі 5-го туру італійської Серії А проти "Сассуоло".

Українець вийшов на поле у стартовому складі, а вже на 3-й хвилині з флангу асистував Робіну Госенсу, який відкрив рахунок у поєдинку. Це перша результативна дія Малиновського у сезоні-2021/22.

Перед перервою команди обмінялися голами. За "Богиню" забив Давіде Дзаппакоста, а за гостей відзначився Доменіко Берарді. У підсумку "Аталанта" здобула домашню перемогу з рахунком 2:1.

Малиновський провів на полі 63 хвилини і був замінений одразу після того, як отримав жовту картку.

Огляд матчу Аталанта - Сассуоло

"Аталанта", набравши 10 очок, увірвалася до топ-4 турнірної таблиці Серії А. У "Сассуоло" 4 очка і 13-та сходинка.

У наступному матчі Малиновський і Ко 25 вересня на виїзді зіграють з чинним чемпіоном "Інтером", а колишня команда керманича донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі прийме новачка елітного дивізіону "Салернітану".

Нагадаємо, виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександра Петракова не викликав Малиновського на жовтневі матчі відбору ЧС-2022 після конфлікту з футболістом. У соцмережах фанати жорстко рознесли суворе рішення керманича "синьо-жовтих".

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