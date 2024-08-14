Гольовий дебют Мбаппе: "Реал" без Луніна переміг "Аталанту" та завоював Суперкубок УЄФА (відео)

Мадридський "Реал" обіграв "Аталанту" з Бергамо в матчі за Суперкубок УЄФА-2024. Поєдинок на стадіоні "Народови" у Варшаві (Польща) завершився з рахунком 2:0 .

У першому таймі команди створили обмаль гольових моментів та не змогли розпечатати ворота одна одної, хоча по одному хорошому шансу для цього все ж мали.

На 26-й хвилині італійський клуб ледь не відкрив рахунок після прострілу з правого флангу від Мартена де Рона – м'яч влучив в Едера Мілітао та полетів у поперечину воріт Тібо Куртуа.

Перед перервою вже "вершкові" могли виходити вперед. У компенсований до першого тайму час Вінісіус Жуніор чудовою передачею знайшов у штрафному майданчику "бергамасків" Родріго, але той з близької відстані пробив у поперечину.

Одразу після перерви підопічні Джан П'єро Гасперіні створили дуже небезпечний момент. На 48-й хвилині Маріо Пашалич пробив головою після навісу з правого флангу, але Куртуа здійснив суперсейв та у красивому стрибку врятував свою команду.

А на 59-й хвилині команда Карло Анчелотті відкрила рахунок у цій грі. Федеріко Вальверде з метра забив у порожні ворота, замкнувши простріл від Вінісіуса Жуніора.

Незабаром "вершкові" ще двічі загрожували воротам суперника. Спочатку Вінісіус Жуніор вийшов на побачення з Хуаном Муссо, але не зміг переграти голкіпера "Аталанти". Потім Беллінгем пробив з меж штрафного і м'яч після рикошету ледь не залетів до сітки – Муссо встиг вибити його з лінії воріт.

На 68-й хвилині "Реал" таки подвоїв свою перевагу в рахунку. Кіліан Мбаппе розстріляв ворота "Богині" після передачі з лівого флангу від Беллінгема.

Для Мбаппе цей поєдинок став дебютним за "Реал". Французький форвард вийшов на поле у стартовому складі та відіграв 83 хвилини, після чого його замінив Браїм Діас.

Зазначимо, що український голкіпер мадридців Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних.

Незважаючи на це, 25-річний українець все одно отримав медаль переможця, оскільки був у заявці "вершкових" на гру. Для Луніна це вже десятий трофей у складі "Реала" та другий Суперкубок УЄФА.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Аталанта"

Після цієї перемоги "Реал" став абсолютним рекордсменом за виграними Суперкубками Європи. "Королівський клуб" шість разів тріумфував у цьому турнірі (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024).

"Бланкос" обійшли за цим показником "Барселону" та "Мілан", які здобували трофей по п'ять разів.

Real Madrid are the first side to win the UEFA Super Cup on six occasions:



◎ 2002

◎ 2014

◎ 2016

◎ 2017

◎ 2022

◉ 2024



Another record for Los Blancos. ⚪️ pic.twitter.com/KyBvcs2cBC — Squawka (@Squawka) August 14, 2024

Нагадаємо, минулого сезону "Реал" став переможцем Ліги чемпіонів, у фіналі розібравшись з дортмундською "Боруссією" (2:0). "Аталанта" виграла Лігу Європи, розгромивши у фіналі леверкузенський "Баєр" (3:0).

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