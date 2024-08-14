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Гольовий дебют Мбаппе: "Реал" без Луніна переміг "Аталанту" та завоював Суперкубок УЄФА (відео)

Гольовий дебют Мбаппе: "Реал" без Луніна переміг "Аталанту" та завоював Суперкубок УЄФА (відео)

"Реал" Мадрид / Фото: Associated Press

"Королівський клуб" встановив рекорд за виграними Суперкубками Європи.

Мадридський "Реал" обіграв "Аталанту" з Бергамо в матчі за Суперкубок УЄФА-2024. Поєдинок на стадіоні "Народови" у Варшаві (Польща) завершився з рахунком 2:0.

У першому таймі команди створили обмаль гольових моментів та не змогли розпечатати ворота одна одної, хоча по одному хорошому шансу для цього все ж мали.

На 26-й хвилині італійський клуб ледь не відкрив рахунок після прострілу з правого флангу від Мартена де Рона – м'яч влучив в Едера Мілітао та полетів у поперечину воріт Тібо Куртуа.

Перед перервою вже "вершкові" могли виходити вперед. У компенсований до першого тайму час Вінісіус Жуніор чудовою передачею знайшов у штрафному майданчику "бергамасків" Родріго, але той з близької відстані пробив у поперечину.

Одразу після перерви підопічні Джан П'єро Гасперіні створили дуже небезпечний момент. На 48-й хвилині Маріо Пашалич пробив головою після навісу з правого флангу, але Куртуа здійснив суперсейв та у красивому стрибку врятував свою команду.

А на 59-й хвилині команда Карло Анчелотті відкрила рахунок у цій грі. Федеріко Вальверде з метра забив у порожні ворота, замкнувши простріл від Вінісіуса Жуніора.

Незабаром "вершкові" ще двічі загрожували воротам суперника. Спочатку Вінісіус Жуніор вийшов на побачення з Хуаном Муссо, але не зміг переграти голкіпера "Аталанти". Потім Беллінгем пробив з меж штрафного і м'яч після рикошету ледь не залетів до сітки – Муссо встиг вибити його з лінії воріт.

На 68-й хвилині "Реал" таки подвоїв свою перевагу в рахунку. Кіліан Мбаппе розстріляв ворота "Богині" після передачі з лівого флангу від Беллінгема.

Для Мбаппе цей поєдинок став дебютним за "Реал". Французький форвард вийшов на поле у стартовому складі та відіграв 83 хвилини, після чого його замінив Браїм Діас.

Зазначимо, що український голкіпер мадридців Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних.

Незважаючи на це, 25-річний українець все одно отримав медаль переможця, оскільки був у заявці "вершкових" на гру. Для Луніна це вже десятий трофей у складі "Реала" та другий Суперкубок УЄФА.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Аталанта"

Після цієї перемоги "Реал" став абсолютним рекордсменом за виграними Суперкубками Європи. "Королівський клуб" шість разів тріумфував у цьому турнірі (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024).

"Бланкос" обійшли за цим показником "Барселону" та "Мілан", які здобували трофей по п'ять разів.

Нагадаємо, минулого сезону "Реал" став переможцем Ліги чемпіонів, у фіналі розібравшись з дортмундською "Боруссією" (2:0). "Аталанта" виграла Лігу Європи, розгромивши у фіналі леверкузенський "Баєр" (3:0).

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