Гольовий "ляп" воротаря не завадив "Динамо" стартувати в УПЛ перемогою над "Вересом" (відео)

"Динамо" здобуло перемогу над "Вересом" у матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 1:2 .

На 15-й хвилині зустрічі "біло-синіх" вивів уперед Микола Шапаренко, який пробив під поперечину після передачі Владислава Кабаєва. Перед перервою кияни подвоїли свою перевагу – на 44-й хвилині Віталій Буяльський забив гол після скидання від Шапаренка.

У другому таймі рівненський клуб скоротив відставання – на 62-й хвилині голкіпер динамівців Руслан Нещерет припустився грубої помилки та вибив м'яч просто у Владислава Шарая, від якого той опинився у воротах.

Однак уникнути поразки "Вересу" не вдалося. Підопічні Олександра Шовковського довели матч до перемоги.

Огляд матчу "Верес" – "Динамо"

Для "Динамо" це був перший матч у новому сезоні УПЛ, адже поєдинок стартового туру проти "Олександрії" було перенесено.

У третьому турі чемпіонату України кияни 17 серпня на виїзді зіграють з "Карпатами".

Нагадаємо, посеред цього тижня "Динамо" на останніх секундах втратило перемогу над шотландським "Рейнджерс" (1:1) у першій грі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня у Глазго.

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