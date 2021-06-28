Головна сенсація турніру: збірна Швейцарії створила диво і "викинула" французів з Євро-2020

Чинний чемпіон світу завершив виступ на турнірі.

Збірна Франції програла в серії пенальті національній команді Швейцарії в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і не змогла вийти до чвертьфіналу турніру. Основний і додатковий час зустрічі на стадіоні "Національний" у Бухаресті завершився з рахунком 3:3. У серії пенальті вирішальним виявився "промах" Кіліана Мбаппе.

Проблеми розпочалися для "триколірних" ще в першому таймі. Вже на 15-й хвилині Харіс Сеферович вивів швейцарців вперед, пробивши Уго Льоріса ударом головою.

Associated Press

У дебюті другого тайму французи були близькі до того, щоб пропустити другий м'яч. Однак Льоріс відбив пенальті у виконанні Рікардо Родрігеса.

"Триколірні" відреагували моментально. Минуло чотири хвилини, і рахунок вже був 2:1 на їхню користь - дублем відзначився Карім Бензема.

Associated Press

Коли ж Поль Погба зробив рахунок 3:1, здавалося, що все у цій грі вже вирішено. Однак швейцарці зрівняли рахунок завдяки голам того ж Сеферовича і Маріо Гаврановича на 81-й і 90-й хвилинах відповідно.

Овертайм команди завершили без забитих м'ячів, а в серії пенальті гравці реалізували дев'ять з дев'яти 11-метрових ударів, доки до м'яча не підійшов Мбаппе. З його ударом впорався Ян Зоммер.

Associated Press

У чвертьфіналі збірна Швейцарії зіграє з Іспанією.

Ігри наступної стадії плейоф відбудуться 2-3 липня.

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