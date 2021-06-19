Головна сенсація Євро-2020: збірна Угорщини відібрала очки у Франції

Діючі чемпіони світу програвали по ходу матчу.

Збірна Франції не змогла обіграти національну команду Угорщини в матчі другого туру групи F Євро-2020. Зустріч на "Пушкаш-Арені" в Будапешті завершилася внічию з рахунком 1:1.

Підопічні Дідьє Дешама перевершили за гольовими моментами свого суперника, проте цього не вистачило для перемоги. Тільки в першому таймі у складі діючих чемпіонів світу забивати могли Кіліан Мбаппе (двічі), Карім Бензема і Поль Погба, але їхнім ударам не вистачило точності.

Associated Press

Угорці ж перед самою перервою несподівано вийшли вперед. Аттіла Фіоло після стрімкої контратаки втік до воріт Уго Льоріса і вразив ближній кут його воріт.

Після перерви зрівняти рахунок міг Усман Дембеле, але він, ледь з'явившись на полі, свій момент теж не реалізував, потрапивши у стійку.

Минуло небагато часу, і французи таки домоглися свого. Антуан Грізманн встановив одинички на табло після грубої помилки Віллі Орбана, який не зміг перервати простріл Мбаппе.

Associated Press

Чемпіони світу продовжили атакувати, але так і не змогли вирвати перемогу, хоча ще моменти були у того ж Мбаппе і Корентена Толіссо.

Франція набрала 4 очки і вийшла в лідери групи. Португалія (3 бали і матч у запасі) - друга, Угорщина (1) - третя, Німеччина (0 і матч у запасі) - четверта.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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